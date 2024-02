Controlli Velocità con Autovelox e Telelaser | Ecco il Calendario per Febbraio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Teramo - La Prefettura di Teramo ha reso noto ildeiprogrammanti conper il mese di. I rilevamenti saranno effettuati dalle polizie municipali e dalla polizia stradale in varie località della provincia. Ad Alba Adriatica,sono programmati nel tratto comunale di via Ascolana il 14, 15, 16, 27, 28 e 29. Ad Ancarano, in contrada Casette sulla Sp 57, sono previsti oggi, il 7, 12, 16, 21 e 26; in via Giovanni XXIII il 6, 10, 13, 17, 20, 23 e 29; sulla Sp 1 il 5, 9, 14, 19, 22, 24 e 28; in via Massoni, all’innesto con la Sp 1, domani, l’8, 15 e 27. A Castellalto,saranno effettuati sulla Sp 25/A a Petriccione in via Trieste oggi, l'8 e 19; sulla Sp 23 in via Vomano 86 a Castelnuovo, il 12 e 29; sulla Sp ...