Controlli su uno scuolabus a Giugliano | sanzioni per due conducenti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di-Villaricca, in collaborazione con il di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico. Nel corso del servizio i poliziotti hanno controllato due veicoli accertando che, entrambi, erano sprovvisti del titolo prescritto dagli organi competenti e, per tale motivo, entrambi i, sono stati sanzionati amministrativamente per esercizio abusivo dell’attività con la sospensione della circolazione per due mesi. Inoltre, gli sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodioca ed alterazione delle caratteristiche costruttive del veicolo e trasporto di un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di ...

I carabinieri forestali hanno sequestrato per gravi e numerose violazioni ambientali uno stabilimento a Macerata Campania, nel Casertano, che si occupa di produzione di cartellonistica pubblicitaria e ...Un bangladese di 35 anni incarcerato per 4 mesi, un cinese quattro giorni: da innocenti in cella per uno scambio di persona ...Il design leggero del G305 con soli 99 grammi lo posiziona come uno dei mouse da gioco wireless più leggeri sul mercato. Questa caratteristica non solo conferisce una manovrabilità straordinaria, ma ...