Controlli serrati nelle zone della movida di Roma

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CRONACA DI– I Carabiniericompagnia di Monterotondo hanno svolto mirati servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi” per contrastare i fenomeni di degrado e turbativaquiete notturna, in particolare la vendita di alcolici ai minori nel comune eretino, ma anche il contrasto alla circolazione delle sostanze stupefacenti su tutto il territorio di competenzaCompagnia. In particolare, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di 3 attivita’ commerciali, elevando sanzioni amministrative per un totale di 15 mila euro, per vendita di alcool in vetro oltre l’orario consentito, in violazione regolamento comunale riguardante la riqualificazione del centro storico. I militari hanno segnalato alla Prefettura tre persone trovate in possesso di sostanze ...