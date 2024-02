Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra

Controlli straordinari per la polizia di Stato di Legnano che in una solo serata ha controllato ben 116 persone ed una decina di attività sul ... (ilgiorno)

Servizio di controllo straordinario della Polizia in zona San Basilio . Identificate oltre 290 persone e pioggia di multe per alcuni locali ... (ilcorrieredellacitta)

Le violazioni Nel corso dell’attività sono stati controllate 62 persone con 46 veicoli contestando ...gli è stata ritirata la patente di guida. Nell’arco della serata e nottata sono state contestate ...Il 2023 è stato un anno intenso che ha visto la Polizia Locale di San Giustino impegnata in molteplici attività nei vari settori di competenza alcune delle qual ...Da detti controlli scaturivano 668 sanzioni, in calo rispetto al 2022, per violazioni a norme del Codice della Strada delle quali 580 contestate immediatamente ai conducenti che, ad esempio, non ...