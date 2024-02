Conte | Ibra ha accelerato ma l’ingresso di un socio nel Milan potrebbe cambiare i piani Repubblica

(Di venerdì 2 febbraio 2024)himovic, dirigente di RedBird sulla carta e delnella pratica, ha scelto il successore di Pioli. Sarà Antonio, ex Juve, Inter, Chelsea e Tottenham. A stuzzicare il tecnico salentino è l’idea di vincere lo scudetto con le tre grandi squadre italiane. Lo ha conquistato con Juve e Inter, manca solo ilha dato un accelerata alla trattativa, forte di una leadership riconosciuta anche all’interno dello staff dirigenziale. A scriverlo èhimovic su: trattativa ben avviata “Ma l’obiettivo delper la panchina del 2024/25 è sempre più scoperto: Antonio. L’accelerata per riportarlo in Serie A, dopo l’addio al Tottenham nel marzo 2023 e il successivo sabbatico, l’avrebbe ...

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c'è un importante retroscena relativo al rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Le trattative sono da poco iniziate e stanno andando avanti con fiducia anche p ...Conte-Milan, Enrico Currò è certo: il tecnico salentino è ad un passo dalla panchina rossonera per volontà di Ibrahimovic Dalle colonne di Repubblica, Enrico Currò ha dichiarato: PAROLE – «L'obiettivo ...