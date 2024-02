Consiglio europeo | il politologo a Notizie com | “L’Italia ha vinto | spero che sarà così anche in futuro”

Leggi tutta la notizia su notizie

"esce vincente dal. Sono state accolte tutte le istanze: ma questo cambio di rotta deve essere duraturo nel tempo e non solo per la simpatia tra il capo della Commissione e quello del governo italiano". Sono le parole di Francesco De Nisio,e presidente di Aidosp, in esclusiva a.com, all'indomani del, durante il quale è stato raggiunto l'accordo tra i 27 sui fondi all'Ucraina grazie alla mediazione della premier Giorgia Meloni tra l'Europa e il leader ungherese Viktor Orban. "Non c'è stato un muro contro muro. L'Europa sta ascoltando e mettendo in atto le novità introdotte da questo governo. Mi auguro che questo continui e non cessi con un eventuale ...