Consigli sulle diete Ma non è nutrizionista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) E’ accusato di esercizio abusivo della professione medica per avere, secondo l’accusa, fatto compilare ai suoi clienti una scheda con i dati di salute e anamnestici. L’uomo, 74 anni, di Prato ma residente in provincia, assistito dall’avvocato Tiziano Veltri, è ora sotto processo dopo che era stato segnalato alla procura dall’Ordine dei nutrizionisti. Il processo è nella fase dibattimentale e la sentenza non è attesa prima dell’estate. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i fatti contestati risalirebbero al gennaio del 2019 quando l’imputato avrebbe fatto riempire ai suoi clienti le schede con i dati riguardanti la propria salute. L’uomo ha scritto diversi libri che riguardano non solo il body building ma anche sucirca alcune, sullo stile di vita e sui problemi legati al metabolismo. I libri si trovano facilmente in commercio ...

di Agostino Forgione Ma lo sapete che non è vero che non si legge più? Soprattutto, in barba ai luoghi comuni, non è vero che i giovani sfoglino ... (247.libero)

Il gruppo di maggioranza "Insieme per la Città" ha voluto replicare alle recenti affermazioni della sezione molfettese del Partito Democratico sul tema della raccolta differenziata: «Apprendiamo da qu ...Telefonata di presentazione dei risultati: Unifi riferisce sulle mosse strategiche in mezzo alle sfide del mercato ...Telefonata di presentazione dei risultati: Bio-Techne riferisce sulle sfide del secondo trimestre e sull'ottimismo strategico ...L'arresto e l'accusa L'accusa per Ilaria Salis è di aver partecipato agli scontri durante il corteo e di aver aggredito due manifestanti. All'inizio era accusata di altri due reati, ma è stato ...A sostenerlo uno dei primi studi in materia. Dopo un evento traumatico, il cervello si attiva in modo unico in ogni individuo. Un passo in avanti per fare ...