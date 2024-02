Consegne in carcere con droni | arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 8.50 Facevano arrivare indroga e cellulari per mezzo di.Con questa accusa la polizia di Stato di Asti, coordinata dalla procura cittadina, ha eseguito quattro ordini di custodia cautelare inin diverse province. Le persone arrestate dovranno rispondere a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla consegna di materiale vietato all'interno di alcune strutture carcerarie situate in Piemonte, Sicilia, Marche,Campania e Abruzzo.