Confindustria Benevento-Fiaip | intesa rinnovata | 21 agenzie immobiliari entrano nell’Associazione industriali

Tempo di lettura: 2 minutiIl progetto “SCEGLI IL TUO FUTURO” prevede un tour in tutti gli Istituti Superiori della provincia di Benevento per far ... (anteprima24)

“Non si possono estromettere le aziende private dalla Gestione dei rifiuti urbani in provincia, perché ci sono in ballo oltre 700 posti di lavoro e ... (ildenaro)

Produzione dell’Alfa Romeo Tonale ferma, per carenza di particolari meccanici, nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco (Napoli), dove oggi tra le tute blu era già alta la preoccupazione per ...Confindustria Benevento e FIAIP (Federazione Italiana Agenti immobiliari Professionali), nell’ambito della collaborazione e degli accordi vigenti tra le rispettive Associazioni nazionali, hanno rinnov ...Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ricevuto stamane a Palazzo Mosti in visita ufficiale, dopo averli accolti in forma privata ieri sera all’arrivo in città, il presidente di Confindustria ...