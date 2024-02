Con un chip nel cervello Elon Musk sfida disabilità e malattie

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Neuralink, la start up americana di bioingegneria, di cuiè co-fondatore, ha impiantato un microneldi un primo paziente umano, che, a quanto si apprende, si è ripreso bene dall’intervento. L’annuncio è stato dato con un post su twitter dallo stessoche ha spiegato che ilimpiantato nelservirà per ”parlare” con il computer, ma soprattutto per aiutare disabili come sordi, ciechi, paraplegici dopo che sarà avviata la sperimentazione su volontari. Il dispositivo ha avuto l’autorizzazione della Food And Drug Administration (FDA l’ente regolatorio americano per farmaci ed alimentazione) nel maggio scorso, dopo ben tre rifiuti. “Siamo entusiasti di annunciare di aver ricevuto l’approvazione della FDA per ...