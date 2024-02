Con lo scooter finisce contro un palo a Napoli | morto 17enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 17 anni, residente a Marano, ènella serata di ieri a seguito di un grave incidente stradale in via dei Cilegi, nel quartiere napoletano di Chiaiano. Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla sezione infortunistica della polizia locale di, il giovane in sella al suo motorino stava perrcorrendo via dei Ciliegi quando ha perso illlo del mezzo finendoundella pubblica illuminazione. Ilè stato subito soccorso e trasferito all"ospedale "Cardarelli", dove però è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate nell'impatto. La polizia locale sta lavorando per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.