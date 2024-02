Comunicazioni della scuola interne ed esterne | come avvengono | chi le definisce e dove sono pubblicate? In allegato un esempio di regolamento scolastico

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ricordiamo,incipit di questo articolo, che l’art. 15L. 59/97 individua il principiopiena validità epiena e assoluta rilevanza del documento informatico, parificando lo stesso a quello cartaceo e stabilendo, in via definitiva e chiara,“gli atti e i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Pertanto, in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) lecon il personale avverranno, di norma, attraverso l’uso delle tecnologie info telematiche senza essere seguite da alcuna comunicazione ...

Il nome è esotico, operator attack, in sostanza è una promozione vantaggiosa sia come costo sia come servizi, lanciata dai principali operatori ... (ilfoglio)

04 dic 20:17 Tele Comunicazioni interrotte in tutta la Striscia di Gaza I servizi di telecomunicazione sono stati interrotti in tutta la Striscia di ... (247.libero)

In diretta dal Senato la discussione sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 ... (ilfattoquotidiano)

Salperà domenica 11 febbraio dalle coste di Gibuti, di fronte allo Yemen, la nave "Federico Martinengo", la fregata missilistica della nostra Marina militare dispiegata nel Mar ...Negli ultimi anni Buckingham Palace ha adottato la politica della trasparenza anche per quel che concerne i malanni royal, sebbene con alcune riserve ...Valmarecchia, nei guai una coppia accusata di aver occultato in casa un lampione pubblico. A ritrovare l’arredo è stato lo stesso sindaco che ha raccolto le segnalazioni di alcuni vicini.Nelle imprese americane stanno sparendo i manager incaricati di favorire l’equità. E anche a Hollywood ...Il Comune di Quarrata ha riaperto il bando per la "street art" in quanto le richieste sono state inferiori all'offerta. I giovani artisti possono presentare domanda entro il 26 aprile per dipingere su ...