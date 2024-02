Commissioni verso il nuovo flop Il miniassessore? Forse alle Arca Puglia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il rinnovo delleconsiliari rischia di diventare una farsa per la Regione. Scadute lo scorso giugno e finite al centro di un lungo braccio di ferro in maggioranza, potrebbero...

Concorsi scuola 2024 : ecco tutte le novità della settimana appena trascorsa. Il Ministero è al lavoro per garantire la procedura in tempi rapidi per ... (orizzontescuola)

«Un primo passo verso una politica agricola della UE più attenta alle esigenze degli agricoltori». E’ positiva la reazione del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, all’annuncio della ...REGGIO EMILIA – L’intervento è di iniziativa privata ma di interesse pubblico, tant’è che riguarda il futuro dell’impianto sportivo più frequentato dai reggiani. E’ previsto non prima dell’estate del ...“Il presidente Joe Biden ha telefonato alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen per ringraziare l’Europa per i sostanziale aiuti decisi a favore dell’Ucraina”: lo ha detto il portavoc ...Rottamazione quater 2024, verso la riapertura: nuova scadenza per pagare le prime due rate e domanda di definizione agevolata ...Entro fine anno la geografia degli sconti fiscali, con la sola eccezione di bonus barriere e superbonus (prorogati al 2025), dovrà essere riconfermata ...