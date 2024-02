Commercio | il rilancio Sicurezza | feste e progetti Le richieste del Ccn

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A tre mesi dalla ricostituzione, il Centro commerciale naturale si muove unito e compatto tra i bilanci di questi primi mesi e verso nuove sfide. Dopo tanti anni adesso i negozianti sembrano parlare ad una sola voce. Nella serata di mercoledì i commercianti si riuniti per fare un bilancio del progetto We Are Pontedera e per fissare i prossimi obiettivi, oltre che per discutere di iniziative e problematiche legate allain centro. Il progetto We Are Pontedera, che ha raccolto 67 attività partecipanti, è confermato nei suoi scopi ma "per visioni diverse – dicono i commercianti – con chi ha iniziato il percorso di comunicazione, Simone Sergio Company, abbiamo deciso di proseguire questo percorso con una nuova agenzia, la 016 Studio, a cui affideremo il progetto, ringraziando Simone per tutto quello fatto fino ad ora e augurandogli il meglio per il suo ...