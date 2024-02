Come funziona e quanto costa il nuovo visore di Apple | Vision Pro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) AGI - I negozi americani diinizieranno oggi a venderePro, ilper realtà mista (aumentata e virtuale) da 3.499 dollari del colosso tecnologico, il primoprodotto di una certa rilevanza dal debutto dell'Watch nove anni fa. "Pro è un dispositivo rivoluzionario", ha assicurato Tim Cook, "anni avanti" rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, gli occhiali per realtà aumentata e i visori per realtà virtuale o mista non sono una novità. Meta (Facebook, Instagram), vicino dinella Silicon Valley, ha ampiamente contribuito all'emergere di questo mercato con le sue cuffie Quest e gli occhiali Ray-Ban, ma anche con l'idea che il futuro di Internet sarebbe in una sorta di "metaverso" ", dove i nostri ambienti fisici e digitali si ...