Come fare scansione di un documento con iPhone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L'può diventare all'occorrenza un ottimo strumento per scansionare qualsiasi tipo dicartaceo, salvando le foto e le scansioni effettuate all'interno di un comodo file PDF senza dover accendere il PC ed utilizzare uno scanner tradizionale. Se non l'abbiamo mai fatto prima è il momento di usare l'perladi unutilizzando gli strumenti e le app integrate sul telefono Apple o consigliandovi le migliori app di terze parti da utilizzare per lo scopo. LEGGI ANCHE -> App per salvare scontrini e ricevute e registrare spese conautomatica 1) App Note La prima app che possiamo utilizzare per scansionare qualsiasisuè Note, tra le migliori da usare sul ...