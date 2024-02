Combinata nordica | Mari Leinan Lund al comando dopo il salto a Seefeld Dodicesima Daniela Dejori

Jarl Magnus Riiber è in un momento di forma devastante e continua a domina re in lungo e in largo la Coppa del Mondo di Combinata nordica . In una ... (oasport)

Mari Leinan Lund fa sul serio e vuole andare a caccia della terza vittoria nella Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile in questa stagione. Nella prima Gundersen di Seefeld, in Austria, la ...Jarl Magnus Riiber è in un momento di forma devastante e continua a dominare in lungo e in largo la Coppa del Mondo di combinata nordica. In una delle tappe più amate dal norvegese, quella di Seefeld, ...Dal 7 all'11 febbraio, a Planica le gare iridate per i più giovani, con la nazionale italiana che si presenterà con ambizioni interessanti.