Combinata nordica | CdM Seefeld | vince il solito Riiber | quattordicesimo Costa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Vittoria numero 66 in Coppa del Mondo per Jarl Magnus, che ha dettato legge anche a, in Austria, firmando il nono successo stagionale. Il talento norvegese aveva già messo in ghiaccio la vittoria sul trampolino Hs109 ed ha amministrato il vantaggio senza correre rischi, chiudendo la seguente prova di 7,5 km in 18’40?6. Secondo posto a 38?1 per un altro norvegese, Jørgen Gråbak, mentre ha completato il podio il beniamino di casa Johannes Lamparter. Giornata positiva anche per i colori azzurri grazie al 14° posto di Samuel, 14° a 1’20”. E non mancano i rimpianti dato che l’italiano si era temporaneamente persino trovato in quarta piazza, salvo poi essere scavalcato e veder sfumare la top 10. Più indietro Aaron Kostner, 27° a 2’29, Iacopo Bortolas, 40° a 3’54, Raffaele Buzzi, 44° a 4’11, e Domenico Mariotti 55°. ...