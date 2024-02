Cobolli-Coric oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Montpellier 2024

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Flaviose la vedrà contro Bornanei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sul cemento indoor della cittadina francese. Il giovane romano, dopo aver sbarrato la strada in rimonta al veterano transalpino Gael Monfils, ha battuto in due set agili l’altro padrone di casa Constant Lestienne. Adesso il confronto con il top quaranta croato, quarta forza del seeding. Quest’ultimo è reduce dalla vittoria convincente messa a referto ai danni dello spagnolo Pedro Martinez Portero. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto a livello di circuito maggiore. Saràa partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers., tuttavia, non parte battuto ed è deciso a conquistare il biglietto per la prima semifinale della carriera ...

Cazaux serve per il match ma dopo una partita ricca di colpi di scena cede nel tie-break decisivo. Coric supera facile Martinez e trova Cobolli, sarà derby kazako tra Shevchenko e Bublik ...Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale dell’ATP di Montpellier tra Borna Coric (4) e Flavio Cobolli. Sfida molto interessante per il giovane ...Il torneo di Montpellier ha gli otto partecipanti ai quarti di finale. Avanza Holger Rune: il numero 1 del tabellone ci mette un po' per capire come chiudere la questione Pablo Llamas Ruiz, numero 156 ...MONTPELLIER - Continua l'ottimo periodo dell'azzurro, che dopo il successo in rimonta su Gael Monfils, in poco più di un'ora si sbarazza di un altro padrone di ...Non accenna a fermarsi la cavalcata di Flavio Cobolli all’Open Sud de France: dopo aver battuto il francese Gael Monfils, il romano si ripete contro l’altro beniamino di casa Constant Lestienne. Nei q ...