CM Punk | storia di una tragedia greca

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 27 gennaio 2014. Monday Night RAW si svolge poco dopo la Royal Rumble. Sei una delle stelle più importanti e redditizie di questo show, e lo sei stato per alcuni anni nonostante le opinioni nel backstage verso di te. È sicuro che buona parte del pubblico ha pagato il biglietto per vederti in azione e scoprire come inizierà il tuo cammino verso WrestleMania 30. Ma il tuo corpo inizia a sentire il peso di tutti i sacrifici che hai fatto per la WWE. Da mesi lavori dolorante, con costole, schiena e ginocchia a pezzi, e stai anche uscendo da una commozione cerebrale che hai subito 24 ore prima. I manager si rifiutano di darti del tempo libero, specialmente all’inizio di un periodo così importante come quello che precede The Showcase of Immortals. Sentirsi traditi è dire poco. Sei esausto dal ricevere risposte negative, e una che riguarda la tua integrità fisica è la goccia che fa ...