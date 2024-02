CM Punk in versione “libro Cuore” | “Il nostro spogliatoio è pieno di persone squisite”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il ritorno on screen di CMdopo circa 10 anni in WWE è stato piu’ amaro del previsto. Il campione di Chicago si è infortunato al tricipite e questa sciagura lo allontana irrimediabilmente da Wrestlemania. Si sono susseguite scene all’interno del backstage sia prima della Rumble che durante la puntata di Raw doveinteragiva con tantissime superstar del roster della WWE, a sua detta “”. Parole al miele “Solo lo sguardo di alcuneche incrocio e… comincio a piangere di nuovo. E Cody è una di queste, è un bravissimo ragazzo. Questo backstage è cio’ che rende la WWE un ingranaggio perfetto ed è per questo che sono molto triste. Non sto tanto male per l’infortunio ma perchè mi mancherà tutto cio’ per un po'”.