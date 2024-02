CM com – Lecce | Pierotti unica entrata | Strefezza cessione remunerativa Si chiude il mercato degli acquisti sfumati|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 2024-02-02 12:06:00 Calcio.com riporta quanto segue: Pochi movimenti, pochissimi soprattutto in, nelinvernale delche sicon qualche rimpianto per gliche poteva portare a termine ma che, per una serie sfortunata di situazioni, sono sfumati. L’unico colpo targato dal duo Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera è stato quello di Santiago, ala offensiva classe 2001, che proviene dal Colon per la cifra di 1,2 milioni di euro. Il nuovo arrivato ha già fatto il suo debutto in Serie A nelle sfide con la Juventus e una manciata di minuti contro il Genoa senza incidere particolarmente avendo bisogno di ambientarsi. Il giocatore argentino va a rimpinguare la batteria di ali offensive che avrà come ...