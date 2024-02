Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 23^ giornata

2 di 18 foto Soccer: Serie A; Lecce-Fiorentina - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 18 foto Soccer: Serie A; Lecce-Fiorentina - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 18 foto Soccer: Serie A; Lecce-Fiorentina - ...che ha aperto la giornata di Serie A, finisce 3-2 per i salentini che ritrovano la via dei 3 punti beffando la squadra di Italiano. Lecce subito forte al via, con una traversa clamorosa e il vantaggio ...Lecce e Fiorentina aprono la 23esima giornata del campionato di Serie A e al Via del Mare succede di tutto ...Primo tempo ad appannaggio del Lecce che passa in vantaggio con un calcio di punizione ...