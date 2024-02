Città 30 | Lepore paragona Bologna al villaggio di Asterix e Obelix in lotta contro Cesare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – Nel braccio di ferro su30 tra il Comune e il ministero dei Trasporti,è diventata come ildida sempre incon Roma. Questo almeno nella mente del suo sindaco Matteo, che stamattina su Facebook posta un lungo intervento in cui la Giunta propone il parallelo col paesino degli imbattibili-irriducibili Galli che l'Impero Romano non riesce mai a conquistare. Non è difficile immaginare che il primo cittadino odisi rivolga direttamente al ministro Salvini. FOCUS / La direttiva del ministero: il Pdf Segnaletica poco chiara: "Cartelli sbagliati nelle strade ai 50" "A seguito di continue sconfitte da parte deldi ...