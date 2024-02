Città 30 | la direttiva di Salvini | «Deroghe al limite dei 50 all’ora solo in casi precisi e limitati» Ecco i paletti per i Comuni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Era stata annunciata, e alla fine è arrivata. Dopo settimane di polemiche sulesteso di 30 km/h introdotto a Bologna, il ministro dei Trasporti Matteoha firmato lasui limiti di velocità in ambito urbano. Il documento a cui ha lavorato il leader leghista è, di fatto, una risposta alle nuove politiche di mobilità introdotte di recente dal capoluogo emiliano. Lo scorso anno, Bologna ha abbracciato il modello della «30», che prevede – tra le altre cose – l’abbassamento deldi velocità sulle strade urbane (o su alcune di esse) da 50 a 30 km/h. La novità in realtà è stata introdotta già lo scorso anno, ma èda inizio 2024 che il Comune ha iniziato a recapitare le prime multe a chi sfreccia per le strade del centro. I dati preliminari sono anche ...