Città 30 e proteste oggi a Bologna | cortei fino alla stazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – “Lepore 30 denari. Noi i 30 non li facciamo". Doppio corteo di protesta dell’associazione Bulaggna questa sera contro le zone 30. Sono una cinquantina i bolognesi partitiintorno alle 18.30 da via Righi, “in modo simbolico a passo d’uomo”, dicono alcune voci interne al corteo. Un'altra manifeè partita con le auto dal quartiere Navile, il punto di arrivo di entrambe è la. "Un provvedimento esagerato e ideologico”, dicono. "Lepore te ne vai sì o no" e "Odio Lepore", sono solo alcuni dei cori che si sono sentiti durante il corteo di questa sera, contro il sindaco e l'assessora Orioli. La30 “non c’entra nulla con la tanto sbandierata scelta di sicurezza affermata da Lepore ma è solo l'ennesimo atto per disincentivare la mobilità privata a favore ...