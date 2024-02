Cirillo | «Inter e Juventus squadre forti Stanno dando spettacolo»

Il Derby d'Italia è alle porte. Fino a questo momento sono 247 i precedenti totali tra Inter e Juventus, 181 nella Serie A a girone unico (dal 1929/30): il bilancio vede ...La difesa della Juventus è pronta a contrastare la coppia magica dell'Inter composta da Lautaro e Thuram. Allegri studia le modalità per togliere campo e metri alla ...Dopo essere sceso in campo da titolare nella trasferta di Firenze, Davide Frattesi lascerà il posto a centrocampo al rientrante Nicolò Barella. Ma per Inter-Juventus resta il suo dinamismo da sfruttar ...La dirigenza dell’Inter non ha mai avuto dubbi sulla sua squadra, infatti il mercato non ha portato ad alcun colpo a sorpresa. Solo Tajon Buchanan tra gli acquisti.Bruno Cirillo, ex calciatore, è stato ospite di TMW Radio. Ecco le sue parole: Che battaglia tra Inter e Juve: "Si affronteranno due squadre forti che stanno dando sicuramente ...