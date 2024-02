Cinquanta lire “Vulcano” | se ne hai una così puoi venderla a 25 000 euro

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Forse non molti sanno che esistono delle monete da 50davvero speciali entrate in circolo per sbaglio ed immediatamente ritirate. Se siete venuti in possesso di una moneta del genere avete un piccolo patrimonio senza saperlo! Scopriamo nelle prossime righe quali sono queste monete tanto ricercate dal mondo del collezionismo. Tutti coloro che sono in un qualche modo avvezzi al mondo del collezionismo numismatico, sanno già che le monete di prova inerenti alla lira italiana sono tra le più ambite e ricercate nonché le più rare, e questo dettaglio non ha esentato anche il famoso taglio da 50. Non è facile di fatto venire in possesso di una di esse in quanto la distribuzione di questi esemplari è davvero esigua, si parla di pochissime unità in circolo. Queste monete da 50sono distinguibili da una piccola scritta “prova” ...