Cinema | morto Carl Weathers | interpretò Apollo Creed in “Rocky”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il mondo dello spettacolo e dello sport piange la scomparsa di, icona della recitazione e dell’atletismo, deceduto pacificamente nel sonno il 1° febbraio 2024 all’età di 76 anni. La notizia è stata subito accompagnata dai messaggi di cordoglio di tantissimi fan e appassionati della storica sagatografica, della qualeera stata uno dei volti più noti interprentando. Nato il 14 gennaio 1948,si affermò inizialmente come linebacker nella National Football League (NFL) prima di intraprendere la carriera di attore che lo avrebbe reso famoso a livello mondiale. La sua interpretazione dinella saga di “” rimarrà per sempre impressa ...

Ha recitato a fianco di Stallone in Rocky, ma anche di Arnold Schwarzenegger in Predator. Negli ultimi anni ha partecipato alla serie tv The Mandalorian ...A 76 anni si è spento Carl Weathers, attore leggendario, noto tra le tante cose per essere stato il volto di Apollo Creed nella saga di Rocky ...L'attore Carl Weathers, noto per aver interpretato Apollo Creed nella saga di Rocky, si è spento all'età di 76 anni.