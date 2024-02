Cinema | le uscite del weekend 2-4 febbraio | Jeremy Allen White con “The Warrior”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Fioccano diverse novità alnel corso deldal 2 al 4, tra le quali spicca The– The Iron Claw. Ad arricchire il cast della pellicola sono Zac Efron, Lily James e, quest’ultimo reduce dal successo della serie Hulu The Bear. Ildal 2 al 4regalerà diverse novità alper il pubblico, tra le quali spicca The– The Iron Claw. Scritto e diretto da Sean Durkin, il film, di genere biografico, drammatico e sportivo ruota attorno alla figura di Kevin Von Erich e al resto della famiglia Von Erich, nomi storici nel mondo del wrestling. Prodotto da A24, BBC Films, Access Entertainment e House Productions, il lungometraggio approda ...