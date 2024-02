Cina | TV gala per Festa primavera offre spettacolo a pubblico globale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pechino, 02 feb – (Xinhua) – Iltelevisivo per ladidi quest’anno, unocelebrativo annuale messo in scena e trasmesso dal China Media Group (CMG), prendera’ il via alle 20:00 del 9 febbraio (ora di Pechino). Ilandra’ in onda sulla TV, sui canali radiofonici e sui social media del CMG, oltre che su piu’ di 1.000 schermi pubblici in oltre 100 citta’ cinesi e su piu’ di 3.000 schermi pubblici in 70 citta’ di altri 34 Paesi, secondo quanto dichiarato ieri in una conferenza stampa del CMG. Iltelevisivo del 2024 mettera’ in risalto la fusione tra la cultura tradizionale cinese e le forme d’arte moderne e utilizzera’ tecnologie all’avanguardia come la realta’ estesa e le tecnologie di interazione immersiva sul palco. (Xin) Agenzia Xinhua