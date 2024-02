Cina | lancio del Queqiao-2 previsto per prima meta’ del 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pechino, 02 feb – (Xinhua) – Ildel-2 cinese, un satellite ripetitore per le comunicazioni tra il lato piu’ lontano della Luna e la Terra, e’per ladi quest’anno, ha dichiarato oggi l’Amministrazione spaziale nazionale cinese. Il satellite e’ stato trasportato nel Sito didei veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia meridionale di Hainan, e i test di pre-saranno effettuati come, ha dichiarato l’agenzia. Al momento, le strutture del sito disono in buone condizioni e i lavori preparatori sono in corso come, ha aggiunto l’agenzia. Il-2, o Magpie Bridge-2, servira’ come piattaforma di ripetizione per la ...