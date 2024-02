Cina | Guizhou | ponte di 400 anni in piena attivita’ per Festa primavera

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pechino, 02 feb – (Xinhua) – Con l’avvirsi delladi, undi 400nelcinese e’ di nuovo pieno di, con molte persone che tornano a casa per riunirsi con la famiglia. Agenzia Xinhua

Quiyang, 17 gen – (Xinhua) – La provincia sud-occidentale cinese del Guizhou ha inaugura to la sua prima rotta aerea internazionale per il trasporto ... (romadailynews)

Emergenza meteo in Cina: allerta arancione per gelo e neve La Cina si trova ad affrontare una situazione meteorologica estremamente critica, con l’emissione della prima allerta arancione per gelo dal ...Addetti selezionano i reperti portati alla luce nel sito di Chuandong nella contea di Puding, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 24 gennaio 2024. Una grande quantità di manufatti i ...La provincia sud-occidentale cinese del Guizhou punta a un aumento del 15% su base annua del valore aggiunto dell’industria dei veicoli a energia nuova (NEV) nel 2024, secondo quanto emerso dalla sess ...