Ciclocross | la Francia vince il mixed team relay ai Mondiali Italia quinta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Va allala prima medaglia d’oro di questidi2024 a Tàbor (Repubblica Ceca). Il sestetto francese è riuscito a resistere al rientro della Gran Bretagna con una meravigliosa azione di Aubin Sparfel in volata, eroico negli ultimi metri. Bronzo per il Belgio, mentre l’chiude inpiazza, pagando una terza frazione non brillante da parte di Valentina Corvi. L’parte con il piede giusto e rimane per la prima metà di gara in pienissima zona podio: Filippo Agostinacchio è un diesel a ingranare, ma verso il termine del suo giro il valdostano mostra tutta la sua potenza portandosi in seconda posizione solo dietro ae Polonia. Buono il lavoro anche di Stefano Viezzi che stacca l’atleta polacco e va in fuga insieme a ...