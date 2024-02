Ciclismo | domenica la grande festa delle società toscane

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lamporecchio, 2 febbraio 2024 - Ladeltoscano con la premiazione di atleti,, dirigenti ed ospiti organizzata dal Comitato Regionale Toscana della Feder, cui sarà abbinata questa volta anche la premiazione del Memorial Franco Ballerini, speciale Challenge per i giovanissimi, si svolgeràprossima 4 febbraio con inizio alle ore 15, al Teatro Comunale di Lamporecchio. Sarà un momento per celebrare i risultati che la Toscana ha raggiunto nel corso della stagione 2023, con i successi riportati in campo internazionale (i titoli Europei su pista di Beatrice Bertolini e Vittoria Guazzini), quelli nazionali e quelli regionali nelle varie specialità, tanto che i premi da consegnare saranno ben 214. Tra gli ospiti è annunciata la presenza del ...

