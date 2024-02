Cibo avvelenato al parco | caccia al killer dei gatti di Guidonia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Polpette avvelenate nella zona diMontecelio, in provincia di Roma: morta unana nel quartiere Pichini. Via Guido Reni aMontecelio (credits Google Maps) – IlCorrieredellacittà.comTerrore nei padroni di animali per le strade diMontecelio, piccolo Comune nella provincia di Roma. Da diversi giorni i residenti riscontrano la presenza di polpette avvelenate nella zona comunale, con queste trappole che nei giorni scorsi sono arrivate a uccidere anche un gatto casalingo di una famiglia residente nel territorio di. Le polpette avvelenate aCome racconta Il Messaggero, il gattoapparteneva a una famiglia residente nel quartiere di Pichini. Dopo l’episodio, la Polizia Locale disi è messa ...

Un gatto di famiglia morto dopo dieci giorni di atroci sofferenze per una polpetta a base di topicida al quartiere Pichini e la battaglia di un gruppo di cittadini per salvare due cani randagi ...