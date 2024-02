Cia | conferenza stampa lunedì | Appello urgente per un Piano nazionale straordinario

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il presidente regionale della CIA – Agricoltori Italiani, Raffaele Amore, terrà unalunedi? mattina, alle ore 11.00, presso la sede di via Piave 16, a Napoli, per presentare ilAgricoloe illustrare le proposte operative messe in campo per rispondere alle gravi sfide del comparto agricolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tre orologi in conferenza stampa accanto a Simeone per presentare Napoli - Fiorentina . Il dettaglio non è sfuggito ai tifosi. Walter Mazzarri ha ... (247.libero)

“Le comunità all’estero sono molto importanti, non solo per la domanda turistica che generano, ma anche perché favoriscono la valorizzazione delle ... (ildenaro)

Lunedì 5 febbraio alle ore 11, il presidente regionale della CIA - Agricoltori Italiani – Raffaele Amore presenterà in conferenza stampa, presso la sede di Via Piave a Napoli, il Piano Agricolo ...Da Parigi giunge in queste ore la notizia che la cruciale trattativa per riportare a casa gli oltre 130 ostaggi israeliani ancora nella mani di Hamas a Gaza è «a buon punto». Il futuro del conflitto ...Dalla Conferenza economica del febbraio 2023 scorso ...sottoponendo ai decisori politici il Piano nazionale per l’agricoltura elaborato dalla stessa CIA. Foto AGI Agenzia Giornalistica ITALIA. La ...