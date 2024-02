Ci sputarono contro Banchetti e polemiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Quel 17 febbraio del 2017, Federico Arena, allora segretario della Lega, non c’era. Lealtà e Azione, gruppo di estrema destra, e militanti del centro sociale Boccaccio si fronteggiavano a distanza. Corteo e-corteo. Transitando nei pressi del Ponte dei Leoni, gli antagonisti si erano imbattuti in un gazebo della Lega prendendolo a calci. Quattro giovani del centro sociale, identificati dalla Digos, finirono a processo. Fra loro c’era anche Ilaria Salis. Arena firmò la querelai quattro manifestanti. Rinvio dopo rinvio Arena, che nel frattempo è stato anche assessore alla Sicurezza, è stato chiamato a testimoniare. Il 20 ottobre scorso. E a 7 anni di distanza dai fatti è arrivata la sentenza, il 1° dicembre scorso. Con l’assoluzione di Ilaria Salis. ll giudice Maria Letizia Borlone ha spiegato che "la mera partecipazione al corteo senza ...

Ci sputarono contro. Per molto meno coi comunisti saremmo finiti in un gulag". Il gruppo +Europa Monza non ci sta: "La Lega rivela tutto il suo disprezzo verso lo stato di diritto. Questo riguarda ...