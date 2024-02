Chiude la Bg-Ponte | i pendolari | «Svegli un’ora prima Incognita traffico»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) TRENI. Da lunedì 5 febbraio stop alla linea ferroviaria per il raddoppio. I timori di studenti e lavoratori: «Tre anni di disagi. Paura per i ritardi dei bus. Cambieremo abitudini». Su L’Eco di Bergamo in edicola sabato 3 febbraio le interviste.

Il San Quirico è in testa al girone F del campionato di Prima categoria con tre punti di vantaggio. Domani si giocheranno due partite importanti: San Quirico-Amiata ed Acquaviva-Tegoleto. Nel girone E ...Il telescopio spaziale Hubble, di Nasa e Agenzia Spaziale Europea, si è imbattuto in un ponte di stelle che collega tra loro due galassie: si estende per ben 250mila anni luce e deve essersi formato i ...