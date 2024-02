Chioggia Rogo in una casa nella notte | 65enne morto carbonizzato

Grave incendio questa notte, precisamente alle 23:30 di giovedì, in un’abitazione in Via Priula, che ha portato alla tragica perdita di una vita. I vigili del fuoco intervenuti hanno compiuto sforzi s ...I vicini hanno dato l'allarme. Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ma per l'uomo, 74 anni, non c'è stato nulla da fare.I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme all’alba. In corso gli accertamenti sulle cause del rogo ...