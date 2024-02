Chioggia | incendio nella notte in una casa | morto carbonizzato l’anziano residente

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(Venezia), 2 febbraio 2024 – C’è una vittima nell’divampatoin una, in provincia di Venezia. A perdere la vita un anziano di 74 anni,nell'abitazione dove le fiamme hanno distrutto tutto. A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni vicini quando, intorno alle 23, si sono accorti dell'. L’intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono arrivate le squadre di vigili del fuoco di Mestre, Cavarzere,e Piove di Sacco, che hanno terminato l'intervento alle prime luci dell'alba di oggi. Il corpodel 74enne è stato trovato al piano terra dell'abitazione. Sono ancora sconosciute le cause dell'. Gli inquirenti, ...

