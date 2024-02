Chiesa o Yildiz: la scelta! La probabile formazione di Inter-Juventus ? CdS (Di venerdì 2 febbraio 2024) Il dubbio per Allegri in vista di Inter-Juventus è in avanti: dal primo minuto Federico Chiesa o Kenan Yildiz. Il tecnico sembra aver deciso. La probabile formazione. probabile ? Cresce l’attesa per Inter-Juventus. Simone Inzaghi è indirizzato su una formazione, quasi anche Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, rispetto all’uscita contro l’Empoli, ritrova sia Danilo che Rabiot e Chiesa. I primi due saranno certamente titolari domenica sera a San Siro. Quanto all’esterno italiano, è ancora vivo il ballottaggio col giovane turco Yildiz. Ad oggi, è proprio quest’ultimo il favorito per affiancare Dusan Vlahovic dal primo minuto. La probabile ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di venerdì 2 febbraio 2024) Il dubbio per Allegri in vista diè in avanti: dal primo minuto Federicoo Kenan. Il tecnico sembra aver deciso. La? Cresce l’attesa per. Simone Inzaghi è indirizzato su una, quasi anche Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, rispetto all’uscita contro l’Empoli, ritrova sia Danilo che Rabiot e. I primi due saranno certamente titolari domenica sera a San Siro. Quanto all’esterno italiano, è ancora vivo il ballottaggio col giovane turco. Ad oggi, è proprio quest’ultimo il favorito per affiancare Dusan Vlahovic dal primo minuto. La...

Juventus, Chiesa o Yildiz con Vlahovic Cosa filtra Da un periodo più lungo di acciacchi e allenamenti a parte è uscito Chiesa, appena una partita da titolare dal 23 dicembre, che però è rientrato in gruppo già da martedì e coltiva la speranza di ... Juventus, la sfida contro l’Inter per… La Juventus si prepara all’appuntamento contro l’Inter I bianconeri giocheranno contro il Biscione per non perdere il treno scudetto. Massimiliano Allegri punta ... Da un periodo più lungo di acciacchi e allenamenti a parte è uscito Chiesa, appena una partita da titolare dal 23 dicembre, che però è rientrato in gruppo già da martedì e coltiva la speranza di ...La Juventus si prepara all’appuntamento contro l’Inter I bianconeri giocheranno contro il Biscione per non perdere il treno scudetto. Massimiliano Allegri punta ...

Se Dustin Huffman è stato un "eroe per caso" in un celebre film di oltre trent'anni fa, Marcus Thuram e Kenan Yildiz sono diventati "partner per caso" negli attacchi di Inter e Juventus ...