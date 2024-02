Chiede tre giorni di congedo parentale per stare con la figlia | licenziato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una storia assurda, quasi inverosimile. Una vicenda che fa discutere e che crea un pericoloso precedente: ecco la ricostruzione dei fatti Una storia che a raccontarla non può essere verosimile anzi, sembra il classico caso limite per cui vengono descritte cose che poi si romanzano. Nel caso in questione però, tutto è paurosamente e tristemente vero. Si tratta di un papà che non vedeva l’ora dicon la propriae trascorrere un po’ di tempo con lei, visto che lavorava spesso e non riusciva acon la sua piccolina. Alla fine decide di prendere tredi, cosa piuttosto normale e che la legge prevede, ma al suo ritorno si ritrovae senza più lavoro. E’ successo in un’azienda in provincia di Perugia e il caso, appena è ...