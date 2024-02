Chiara Ferragni | notizia choc sulla nota agenzia funebre | è bufera sui social

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Personaggi tv.: italiani senza parole – Non c’è pace per. Il caso del Pandoro gate è stato un colpo tremendo per laimprenditrice che, oltre ad aver perso svariati follower, è stata anche “abbandonata” da diverse aziende che collaboravano con lei. Oggi si aggiunge un’altra: un noto marchio ha deciso di ironizzarequestione. Lo stile? Decisamente noir. Ecco di cosa si tratta… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, crollo emotivo per Roberta Di Padua: interviene anche Ida Platano Leggi anche: “Uomini e Donne”, addio per sempre all’amata coppia: ...