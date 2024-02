Chiara Ferragni il giallo delle fatture. L'hotel Mascognaz si rifiuta di mostrarle: "Questione di privacy" (Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo il Pandoro-Gate, ecco anche un Mascognaz-Gate per Chiara Ferragni. la cosa che non si capisce è come sia davvero andata la storia e se la influencer abbia davvero pagato la sua suite e quanto. Cosa non di piccola importanza, perché dall'analisi delle fatture e dei pagamenti si può stabilire se la scritta "no adv" (ovvero no pubblicità) sotto al suo video e ai suoi post sia lecita o meno. Tanto che il Codacons chiede di poter vedere le fatture: «A seguito dei tanti dubbi sollevati dai cittadini, abbiamo deciso di presentare una istanza d’accesso all’hotellerie de Mascognaz, affinché fornisca i documenti circa il pagamento del soggiorno da parte della Ferragni, per capire la natura dei rapporti tra l’influencer e ... Leggi tutta la notizia su gamberorosso (Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo il Pandoro-Gate, ecco anche un-Gate per. la cosa che non si capisce è come sia davvero andata la storia e se la influencer abbia davvero pagato la sua suite e quanto. Cosa non di piccola importanza, perché dall'analisie dei pagamenti si può stabilire se la scritta "no adv" (ovvero no pubblicità) sotto al suo video e ai suoi post sia lecita o meno. Tanto che il Codacons chiede di poter vedere le: «A seguito dei tanti dubbi sollevati dai cittadini, abbiamo deciso di presentare una istanza d’accesso all’lerie de, affinché fornisca i documenti circa il pagamento del soggiorno da parte della, per capire la natura dei rapporti tra l’influencer e ...

