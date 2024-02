Chi è Salvatore Calogero | il Pupillo di TikTok

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 2 febbraio 2024), noto come Ildi, è uner originario di Messina, nato nel 1974, famosi per i suoi video tutorial ironici di autodifesa con cui insegna come difendersi da situazioni aggressive (e paradossali). Il suo motto è: “Tutto in relax e senza stress, perché alla fine moriremo tutti”. In alcuni video, si cimenta in tuffi spericolati, come quello nella fontana del Nettuno a Messina, che gli ha procurato una multa. A gennaio 2024, è stata diffusa la notizia della sua morte sui social, smentita dallo stesso, con un video in cui dimostra di sconfiggere la morte ai suoi fiorellini – nomignolo con cui chiama i suoi fan. @ilDuomo Messina aggressione di massa…# ? suono originale –...