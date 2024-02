Chi è Graziella Lopedota | la manager dei vip | da Ilary Blasi a Michelle Hunziker

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per quanto dei personaggi famosi possano sembrare distanti l’uno dall’altra, a volte si evidenziano dei fili rossi che li tengono ben stretti. È il caso delle agenzie di rappresentanza e in questo campoè tra gli agenti VIP più noti e apprezzati. Chi lavora dietro le quinte non gode ovviamente degli stessi riflettori degli assistiti. Nel dietro le quinte dello spettacolo, però, i loro nomi sono decisamente famosi e rispettati. Proviamo quindi a scoprire qualcosa in più sulla. Chi èè nata il 12 settembre 1969. La famosaVIP ha 54 anni e con i personaggi famosi che rappresenta ha spesso un rapporto molto stretto. Non è infatti insolito vederla al loro fianco, spesso al di fuori ...