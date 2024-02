Che fine ha fatto la Fiat? Dietro al nuovo ricatto di Tavares | un sonno di decenni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il confronto pubblico che si è aperto sulla crisi occupazionale e produttiva di Stellantis in Italia è una fotografia impietosa del degrado e del ridicolo della classe politica e di quella imprenditoriale del nostro paese. Tutto è finto e strumentale: la destra attacca Stellantis perché Meloni ce l’ha coi giornali della famiglia Elkann-Agnelli, il centrosinistra non sa che dire e qualcuno se la prende con Landini che tra i sindacalisti di Cgil Cisl e Uil è il meno colpevole. Come in un improvviso risveglio dopo undi, il palazzo politico, imprenditoriale, mediatico e anche sindacale sobbalza e grida: ma come non c’è più la? Che pena. Si scopre improvvisamente che gli stabilimenti italiani di produzione auto sono un decentramento produttivo di quelli francesi, che a loro volta seguono la logica spietata di una ...