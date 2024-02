Che cos’è il Giorno della Marmotta e perché ricorre proprio il 2 febbraio

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024)il 2– Oggi è il 2e negli Stati Uniti si celebra il. Si tratta di una tradizione resa famosa in tutto il mondo grazie al film Ricomincio da capo (Groundhog Day), diretto da Harold Ramis, uscito nel 1993, con protagonista Bill Murray. Il comico, per chi non avesse visto la pellicola, interpreta Bill Connors: egocentrico meteorologo televisivo inviato nella piccola città di Punxsutawney, in Pennsylvania, per un reportage sulla tradizionalenza del. Per uno strano scherzo del destino, il protagonista ...