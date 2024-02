Charlotte Casiraghi | sul punto di divorziare dal marito Dimitri Rassam

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam divorziano per davvero. Alcuni dettagli privati della loro separazione sono stati rivelati, dunque dopo quattro ... (dilei)

Da Palais Princier non sono arrivate né conferme né smentite. Sui media francesi, però, le voci si rincorrono: Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam ... (amica)

Succede spesso, succede quasi sempre. Chi non è presa dal desiderio di scattarsi una foto davanti allo specchio , mentre il parrucchiere di fiducia ... (amica)

I capelli ad alto volume di Charlotte Casiraghi alla sfilata di Chanel

Per ogni sfilata di Chanel che viene messa in scena gli occhi sono tutti puntati sugli abiti di Virginie Viard, sul make up e sulle acconciature ... (amica)